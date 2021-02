Lazio-Sampdoria | Inzaghi in conferenza stampa | data | orario | tv e streaming

Leggi su sportface

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Ladi Simonesi prepara ad affrontare lanel match valevole per la ventitreesima giornata di campionato in programma sabato 20 febbraio alle ore 15:00 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma. I biancocelesti, dopo la sconfitta contro l’Inter dello scorso turno, hanno intenzione di rialzare subito la testa e continuare a lottare per il quarto posto.alla vigilia della gara, parlerà invenerdì 19 febbraio (da comunicare) per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace.