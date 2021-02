Lazio, Caicedo: «Attenti alla Sampdoria. Poi il Bayern Monaco» (Di venerdì 19 febbraio 2021) Caicedo ha presentato Lazio-Sampdoria per lo speciale match program della vigilia: ecco le parole dell’attaccante ecuadoriano A presentare la gara di domani tra Lazio e Sampdoria è Felipe Caicedo. Le dichiarazioni dell’attaccante biancoceleste. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Lazio NEWS 24 «Sarà una sfida molto difficile. Con la Samp nascono sempre partite intense e fisiche. Dovremo essere molto concentrati su quello che dobbiamo fare, perché poi martedì ci attende un match molto importanti. Dobbiamo restare Attenti sui blucerchiati per poi focalizzarci sul Bayern Monaco. Domani servirà un buon approccio per portare punti a casa». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 febbraio 2021)ha presentatoper lo speciale match program della vigilia: ecco le parole dell’attaccante ecuadoriano A presentare la gara di domani traè Felipe. Le dichiarazioni dell’attaccante biancoceleste. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 «Sarà una sfida molto difficile. Con la Samp nascono sempre partite intense e fisiche. Dovremo essere molto concentrati su quello che dobbiamo fare, perché poi martedì ci attende un match molto importanti. Dobbiamo restaresui blucerchiati per poi focalizzarci sul. Domani servirà un buon approccio per portare punti a casa». Leggi su Calcionews24.com

