Inter, Zhang Jindong: «Stop attività irrilevanti, ci concentreremo sul commercio al dettaglio» (Di venerdì 19 febbraio 2021) Zhang Jindong ha parlato delle prossime strategie di mercato di Suning Zhang Jindong, proprietario del gruppo Suning, ha parlato delle prossime strategie che commerciali che potrebbero comprendere anche l’Inter. Il club nerazzurro, infatti, è in difficoltà economica e starebbe cercando nuovi acquirenti. PER TUTTE LE NOTIZIE SUI NERAZZURRI SEGUITECI SU InterNEWS24 «Dobbiamo concentrare le nostre forze sul nostro target principale, togliere ciò che è superfluo, ridisegnare la strategia. Ci concentreremo totalmente sul commercio al dettaglio e chiuderemo oppure ridurremo le nostre attività irrilevanti per il commercio al dettaglio senza alcuna esitazione». Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 febbraio 2021)ha parlato delle prossime strategie di mercato di Suning, proprietario del gruppo Suning, ha parlato delle prossime strategie che commerciali che potrebbero comprendere anche l’. Il club nerazzurro, infatti, è in difficoltà economica e starebbe cercando nuovi acquirenti. PER TUTTE LE NOTIZIE SUI NERAZZURRI SEGUITECI SUNEWS24 «Dobbiamo concentrare le nostre forze sul nostro target principale, togliere ciò che è superfluo, ridisegnare la strategia. Citotalmente sulale chiuderemo oppure ridurremo le nostreper ilalsenza alcuna esitazione». Leggi su ...

capuanogio : Se le cose stanno così, resta solo da fare in fretta. L’#Inter non è mai stata centrale nel business di #Zhang, ora… - _Mj91_ : @90ordnasselA Beh sai il loro comportamento da agosto a questa parte (e per me anche prima ma inutile ripetere semp… - elmevecio : @FBiasin Inter “attività irrilevante” e se lo dice anche Zhang è definitivo - colacig : @capuanogio E chi sei il braccio destro di Zhang, che sai se l Inter é o meno rilevante????????? - NackaSkoglund89 : RT @capuanogio: Se le cose stanno così, resta solo da fare in fretta. L’#Inter non è mai stata centrale nel business di #Zhang, ora è un pe… -