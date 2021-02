In Texas è emergenza freddo: 'Mancano cibo e acqua'. E dopo il blackout si rischia la fame (Di venerdì 19 febbraio 2021) È sempre più drammatica la situazione in Texas , messo in ginocchio dalla tempesta invernale che ha travolto gli Stati Uniti da una costa all'altra, uccidendo almeno 37 persone in tutto il Paese. ... Leggi su leggo (Di venerdì 19 febbraio 2021) È sempre più drammatica la situazione in, messo in ginocchio dalla tempesta invernale che ha travolto gli Stati Uniti da una costa all'altra, uccidendo almeno 37 persone in tutto il Paese. ...

