In arancione tre Regioni | è allarme varianti

Alessandro Nunziati Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 21 febbraio. Passano in area arancione le Regioni Campania, Emilia Romagna e Molise. Contro la nuova chiusura si scagliano subito i ristoratori di Napoli: 'Richiudere è una mazzata terribile' LA BOZZA DEL MONITORAGGIO – "È fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile. Si ricorda che è obbligatorio adottare comportamenti individuali rigorosi e rispettare le misure igienico-sanitarie predisposte relative a distanziamento e uso corretto delle mascherine", evidenzia la bozza del monitoraggio

