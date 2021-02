Gualtieri candidato sindaco a Roma, su Facebook compare un post pirata in cui lo appoggiano Pd e Cinquestelle. Già, ma Raggi? (Di venerdì 19 febbraio 2021) Roberto Gualtieri non è formalmente candidato per la corsa a sindaco di Roma ma oggi su Facebook è comparsa una pagina con lo slogan Roma al futuro, con, in copertina, la sua faccia e quello che sembra proprio uno spot elettorale. L’immagine e la grafica utilizzate sembrano proprio quelle del Pd; Gualtieri in posa da “cartellone” elettorale, al suo fianco lo slogan Roma al futuro e, subito sotto, cinque stelle. Poi i simboli del Pd e del Movimento 5 stelle, cosa alquanto curiosa poiché la sindaca Raggi è ancora in campo come candidata ufficiale dei grillini. Il PD smentisce Il post è stato velocemente cancellato e il Partito Democratico Romano è uscito subito con la smentita: «Stiamo ... Leggi su open.online (Di venerdì 19 febbraio 2021) Robertonon è formalmenteper la corsa adima oggi suè comparsa una pagina con lo sloganal futuro, con, in copertina, la sua faccia e quello che sembra proprio uno spot elettorale. L’immagine e la grafica utilizzate sembrano proprio quelle del Pd;in posa da “cartellone” elettorale, al suo fianco lo sloganal futuro e, subito sotto, cinque stelle. Poi i simboli del Pd e del Movimento 5 stelle, cosa alquanto curiosa poiché la sindacaè ancora in campo come candidata ufficiale dei grillini. Il PD smentisce Ilè stato velocemente cancellato e il Partito Democraticono è uscito subito con la smentita: «Stiamo ...

