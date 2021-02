“GF Vip? Più eliminati che concorrenti”: ex Vippone contro Alda D’Eusanio “L’hanno dovuta fare uscire” (Di venerdì 19 febbraio 2021) L’espulsione dal GF Vip di Alda D’Eusanio continua ancora a far rumoreggiare, soprattutto alcuni ex Vipponi anche loro “vittime” di squalifiche. Se le frasi della giornalista contro Laura Pausini sono state gravissime, altrettanto gravi lo sono state alcune altre affermazioni che hanno portate allo stesso modo all’uscita di scena anticipata dal reality Grande Fratello Vip.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 19 febbraio 2021) L’espulsione dal GFdicontinua ancora a far rumoreggiare, soprattutto alcuni exponi anche loro “vittime” di squalifiche. Se le frasi della giornalistaLaura Pausini sono state gravissime, altrettanto gravi lo sono state alcune altre affermazioni che hanno portate allo stesso modo all’uscita di scena anticipata dal reality Grande Fratello.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

PazzeskaMilano2 : Con tutto il rispetto ma le nostre fancam sono molto più iconiche. Ci aspettiamo di più per la clip della finale… - mattinodinapoli : GF Vip, Dayane Mello e Giulia Salemi: il flirt che infiamma la casa più spiata d'Italia - Angel60968837 : RT @accountacaso123: Aumenta sempre di più la differenza in favore a Giulia, fatelo condividere da pagine grandi!! - fangirlobv : RT @accountacaso123: Aumenta sempre di più la differenza in favore a Giulia, fatelo condividere da pagine grandi!! - accountacaso123 : Aumenta sempre di più la differenza in favore a Giulia, fatelo condividere da pagine grandi!!… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Più Grande Fratello Vip, Stefania Orlando contro Dayane Mello: "La sua è stata un'offesa gratuita" (VIDEO) Stefania Orlando torna a criticare il comportamento di Dayane Mello al Gf Vip Subito dopo l'... Un gesto, secondo la conduttrice, legato più a una strategia che a un sentimento d'affetto. "Da quando c'è ...

Massimo Boldi pizzicato mentre gira video al volante: 'Ho fatto una cazz**a' Massimo Boldi pizzicato con lo smartphone al volante. Il popolare attore e comico è finito nel mirino della rubrica 'Vip al volante' condotta da Max Laudadio a 'Striscia la Notizia' . In più di un'occasione Boldi ha girato e pubblicato video sui social, violando quindi il codice della strada. - - > Leggi Anche '...

Singoli più venduti: Italia (Agg. 17 Settembre 2010) Soundsblog.it Stefania Orlando torna a criticare il comportamento di Dayane Mello al GfSubito dopo l'... Un gesto, secondo la conduttrice, legatoa una strategia che a un sentimento d'affetto. "Da quando c'è ...Massimo Boldi pizzicato con lo smartphone al volante. Il popolare attore e comico è finito nel mirino della rubrica 'al volante' condotta da Max Laudadio a 'Striscia la Notizia' . Indi un'occasione Boldi ha girato e pubblicato video sui social, violando quindi il codice della strada. - - > Leggi Anche '...