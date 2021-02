George RR Martin svilupperà la serie tratta da Strada senza fine (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il 2021, per George R. R. Martin, doveva essere l’anno della conclusione di The Winds of Winter, il sesto capitolo della saga letteraria Cronache del ghiaccio e del fuoco da cui è stata tratta la serie Game of Thrones. Ora, però, sorgono nuovi impegni che potrebbero rallentare la conclusione del romanzo: in queste ore è stato annunciato, infatti, che lo scrittore dovrà sviluppare un nuovo prodotto per Hbo. Non si tratterà dell’adattamento di una sua opera, bensì di Strada senza fine (in originale Roadmarks), scritto da Roger Zelazny nel 1979. La trama fantascientifica ruota attorno a un’autoStrada metafisica le cui uscite permettono di viaggiare nello spazio e nel tempo e così il protagonista fa un balzo indietro nella storia per cambiare il corso ... Leggi su wired (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il 2021, perR. R., doveva essere l’anno della conclusione di The Winds of Winter, il sesto capitolo della saga letteraria Cronache del ghiaccio e del fuoco da cui è statalaGame of Thrones. Ora, però, sorgono nuovi impegni che potrebbero rallentare la conclusione del romanzo: in queste ore è stato annunciato, infatti, che lo scrittore dovrà sviluppare un nuovo prodotto per Hbo. Non si tratterà dell’adattamento di una sua opera, bensì di(in originale Roadmarks), scritto da Roger Zelazny nel 1979. La trama fantascientifica ruota attorno a un’autometafisica le cui uscite permettono di viaggiare nello spazio e nel tempo e così il protagonista fa un balzo indietro nella storia per cambiare il corso ...

