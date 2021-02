Fuorigrotta | sequestrata una pistola | munizioni e droga in via Rossetti

(Di venerdì 19 febbraio 2021) La polizia ha effettuato un controllo presso un edificio in via Gabrielenel quartiere died è statauna. Stamattina gli agenti del Commissariato San Paolo dihanno effettuato un controllo presso un edificio in via Gabrielein cui hanno rinvenuto, occultati in un’intercapedine tra il

Ultime Notizie dalla rete : Fuorigrotta sequestrata

Napoli . Un 25enne incensurato didurante una perquisizione domiciliare è stato sorpreso dai carabinieri con 324 grammi di marijuana suddivisi in 3 involucri termosaldati e 1 bilancino di precisione. Poco prima gli stessi ...Daal Rione Traiano: l'intervento precedente Si tratta dell'ennesimo blitz degli uomini del commissariato San Paolo. Dieci giorni fa un altro intervento simile è avvenuto al Rione Traiano ...La polizia ha effettuato un controllo presso un edificio in via Gabriele Rossetti ed è stata rinvenuta una pistola, munizioni e droga.NAPOLI – Stamattina gli agenti del Commissariato San Paolo hanno effettuato un controllo presso un edificio in via Gabriele Rossetti in cui hanno rinvenuto, occultati in un’intercapedine tra il muro e ...