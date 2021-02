Fiorentina-Spezia | Prandelli | “Castrovilli e Eysseric molto bene Vlahovic deve capire una cosa”

Leggi su mediagol

(Di venerdì 19 febbraio 2021) La Viola può sorridere.Serie A,3-0: showe qualitàpuò sorridere. La classifica aggiornataLatrova tre punti importanti e scavalca in classifica lo stessodi Vincenzo Italiano. Cesare, intervenuto ai microfoni di SkySport nel post partita del match da poco conclusosi, ha sottolineato in particolare come a questo punto della stagione sia fondamentale provare a trovare continuità: "La stiamo cercando. Contro Torino, Inter e Sampdoria non abbiamo giocato male. Ma laimportante è che non dobbiamo perderci in dettagli banali. A volte ci complichiamo la vita, ci abbattiamo e ci esaltiamo nella stessa partita”.“Affrontavamo una squadra in forma e li temevamo. ...