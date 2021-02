Draghi si prende la fiducia | il M5S i fischi | il Pd litiga e Conte potrebbe…

Leggi su dire

(Di venerdì 19 febbraio 2021) ROMA – Il governo Draghi ha incassato la super fiducia del Parlamento e adesso è pienamente operativo. Tra domani e domenica le forze di maggioranza faranno il punto sui nomi da indicare come sottosegretari e viceministri, una quarantina in tutto, da nominare tra lunedì e martedì per così completare la squadra governativa. Anche questo passaggio non sarà indolore, soprattutto per il M5S e il Pd, che dovranno far posto alla Lega, a Forza Italia e agli altri alleati che si sono aggiunti a tavola.