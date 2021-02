Dimarco, cross e assist al bacio: nessun esterno rifinisce di più in Serie A (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tra gli esterni della Serie A spiccano le prestazioni del veronese Dimarco, il migliore per quantità e qualità di cross e assist per i compagni L’ultimo successo del Verona contro il Parma ha portato la firma di Dimarco: un suo tiro deviato ha portato al primo gol scaligero, mentre nel secondo tempo un suo cross he generato l’assist per la rete di Barak. L’esterno sinistro si trova in un momento di forma eccezionale, tant’è che si parla di lui in Nazionale e sembra che l’Inter, squadra che lo ha fatto crescere, stia pensando al suo ritorno a Milano. Insieme a Zaccagni, Dimarco è l’elemento di maggiore qualità della squadra di Juric. Con loro due in campo, il Verona concentra buona parte della propria creatività sul lato sinistro, ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tra gli esterni dellaA spiccano le prestazioni del veronese, il migliore per quantità e qualità diper i compagni L’ultimo successo del Verona contro il Parma ha portato la firma di: un suo tiro deviato ha portato al primo gol scaligero, mentre nel secondo tempo un suohe generato l’per la rete di Barak. L’sinistro si trova in un momento di forma eccezionale, tant’è che si parla di lui in Nazionale e sembra che l’Inter, squadra che lo ha fatto crescere, stia pensando al suo ritorno a Milano. Insieme a Zaccagni,è l’elemento di maggiore qualità della squadra di Juric. Con loro due in campo, il Verona concentra buona parte della propria creatività sul lato sinistro, ...

