Daniil Medvedev sfiderà Novak Djokovic nella finale degli Australian Open (Di venerdì 19 febbraio 2021) Dopo due settimane piene di emozioni, finalmente conosciamo i nomi dei due giocatori che nella giornata di domenica si giocheranno la finale degli Australian Open. Se ieri era emerso il nome del primo finalista, con Novak Djokovic che ha facilmente conquistato la sua nona finale a Melbourne, mancava all’appello il nome del suo sfidante. Quest’ultimo sarà il russo Daniil Medvedev, che nella mattinata italiana ha avuto problemi solamente nel terzo set ma alla fine è riuscito a regolare per 6-4 6-2 7-5 il greco Stefanos Tsitsipas dopo poco più di due ore di match. Per il moscovita si tratta della seconda finale in un torneo dello Slam dopo quella agli US Open persa contro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 19 febbraio 2021) Dopo due settimane piene di emozioni, finalmente conosciamo i nomi dei due giocatori chegiornata di domenica si giocheranno la. Se ieri era emerso il nome del primo finalista, conche ha facilmente conquistato la sua nonaa Melbourne, mancava all’appello il nome del suo sfidante. Quest’ultimo sarà il russo, chemattinata italiana ha avuto problemi solamente nel terzo set ma alla fine è riuscito a regolare per 6-4 6-2 7-5 il greco Stefanos Tsitsipas dopo poco più di due ore di match. Per il moscovita si tratta della secondain un torneo dello Slam dopo quella agli USpersa contro ...

elisirfor : RT @Eurosport_IT: Medvedev supera Tsitsipas e raggiunge Djokovic in FINALE! ?? ?20 vittorie di fila, 12 di queste contro Top 10 ?Seconda f… - GetIntoEnglish : RT @WeAreTennisITA: ??'Ho imparato molto dalla sconfitta contro Nadal in finale agli US Open. Domenica sfiderò un altro grande del tennis, n… - sportli26181512 : Australian Open, i risultati di oggi: Medvedev batte Tsitsipas, in finale con Djokovic: Daniil Medvedev domina Stef… - WeAreTennisITA : ??'Ho imparato molto dalla sconfitta contro Nadal in finale agli US Open. Domenica sfiderò un altro grande del tenni… - MeCartney223 : Se il pubblico gli chiama palla fuori lui la mette sulla linea , se gli chiama doppio fallo lui fa 2 aces di fila,… -