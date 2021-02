Dal 21 febbraio 2021 regioni cambiano colore: 3 regioni passano in arancione, niente bianca (Di venerdì 19 febbraio 2021) Arrivano le decisioni ufficiali per i cambi di colore delle regioni dal 21 febbraio 2021. Alcune decisioni erano state già annunciate, altre sono cambiate all’ultimo momento. Si pensava che a passare in arancione sarebbe stato un numero maggiore di regioni ma invece da domenica, solo 3 regioni passeranno in zona arancione, dalla zona gialla. Per il momento nessuna zona bianca: a quanto pare i dati della Val d’Aosta, contro le previsioni, non sono tali da pensare che si possa essere in una zona senza quasi nessuna restrizione. C’è invece preoccupazione per la diffusione della variante inglese, i numeri non sono quelli che ci si poteva aspettare qualche tempo fa. Il quadro infatti, da ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 19 febbraio 2021) Arrivano le decisioni ufficiali per i cambi didelledal 21. Alcune decisioni erano state già annunciate, altre sono cambiate all’ultimo momento. Si pensava che a passare insarebbe stato un numero maggiore dima invece da domenica, solo 3passeranno in zona, dalla zona gialla. Per il momento nessuna zona: a quanto pare i dati della Val d’Aosta, contro le previsioni, non sono tali da pensare che si possa essere in una zona senza quasi nessuna restrizione. C’è invece preoccupazione per la diffusione della variante inglese, i numeri non sono quelli che ci si poteva aspettare qualche tempo fa. Il quadro infatti, da ...

