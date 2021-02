Crostatine agrumate | mini torte al limone con crema e pinoli

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Lesono monoporzioni di frolla farcite dipasticcera ale guarnite di. Ricordano la famosissima torta della nonna, morbida e profumata, vi scioglierete in un tripudio di goloso piacere. Conquisteranno grandi e piccini al primo morso: perfette dopo un pranzo per una coccola di dolcezza, meravigliose a colazione per iniziare la giornata con il piede giusto, sapranno stupire i vostri ospiti, se accompagnate al tè delle cinque per una pausa rigenerante. Per realizzarle vi servirà una ciotola sola e un trucchetto geniale per evitare la formazione di grumi. Procuratevi: per la frolla: farina di tipo 00, 150 g zucchero semolato, 40 g burro ammorbidito, 65 g uovo, 1 piccolo lievito per dolci, ½ cucchiaino, ½ solo la scorza grattugiata per ...