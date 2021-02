Craig Zobel tornerà alla regia con un thriller sci-fi (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il regista Craig Zobel tornerà dietro la macchina da presa per realizzare un nuovo thriller sci-fi, di cui non è stato diffuso il titolo. Craig Zobel sarà il regista, ancora senza un titolo ufficiale, di un thriller sci-fi moderno che verrà prodotto per New Line. Attualmente la produzione non ha rivelato i dettagli della trama del progetto e bisognerà quindi attendere per scoprire delle anticipazioni riguardanti la trama. Evan Spiliotopoulos (Snake Eyes: G.I. Joe) ha firmato lo script originale, mentre Andrea Berloff (Straight Outta Compton) ha firmato la nuova versione della sceneggiatura. Craig Zobel è stato scelto da New Line per occuparsi del progetto che verrà prodotto da Beau Flynn di FlynnPictureCo, recentemente nel team che ha ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il registadietro la macchina da presa per realizzare un nuovosci-fi, di cui non è stato diffuso il titolo.sarà il regista, ancora senza un titolo ufficiale, di unsci-fi moderno che verrà prodotto per New Line. Attualmente la produzione non ha rivelato i dettagli della trama del progetto e bisognerà quindi attendere per scoprire delle anticipazioni riguardanti la trama. Evan Spiliotopoulos (Snake Eyes: G.I. Joe) ha firmato lo script originale, mentre Andrea Berloff (Straight Outta Compton) ha firmato la nuova versione della sceneggiatura.è stato scelto da New Line per occuparsi del progetto che verrà prodotto da Beau Flynn di FlynnPictureCo, recentemente nel team che ha ...

