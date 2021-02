Corona virus: Bari, asilo chiuso dieci giorni Casi di positività a test (Di venerdì 19 febbraio 2021) Di Francesco Santoro: La scuola dell’infanzia “Lopopolo” di Bari resterà chiusa fino al 1° marzo a causa del Covid. A deciderlo è stata la dirigente scolastica dell’istituto “Falcone e Borsellino”. «In seguito alla comunicazione ricevuta dal dipartimento di Prevenzione della Asl in data 19 febbraio –si legge nel provvedimento- si dispone la sospensione della didattica in presenza per il solo plesso “Lopopolo”-scuola infanzia a partire dal 20/02/21 fino al 01/03/21. Le lezioni in presenza potranno riprendere lunedì 01/03/2021 dopo parere favorevole del dipartimento. Pertanto, dal momento che la comunicazione dal dipartimento potrebbe giungere anche durante il fine settimana, dati i tempi ristretti ci sarà ulteriore comunicazione per vie brevi tramite le docenti di sezione riguardante la conferma della riapertura per il giorno 1° marzo». Intanto, in attesa della nuova ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 19 febbraio 2021) Di Francesco Santoro: La scuola dell’infanzia “Lopopolo” diresterà chiusa fino al 1° marzo a causa del Covid. A deciderlo è stata la dirigente scolastica dell’istituto “Falcone e Borsellino”. «In seguito alla comunicazione ricevuta dal dipartimento di Prevenzione della Asl in data 19 febbraio –si legge nel provvedimento- si dispone la sospensione della didattica in presenza per il solo plesso “Lopopolo”-scuola infanzia a partire dal 20/02/21 fino al 01/03/21. Le lezioni in presenza potranno riprendere lunedì 01/03/2021 dopo parere favorevole del dipartimento. Pertanto, dal momento che la comunicazione dal dipartimento potrebbe giungere anche durante il fine settimana, dati i tempi ristretti ci sarà ulteriore comunicazione per vie brevi tramite le docenti di sezione riguardante la conferma della riapertura per il giorno 1° marzo». Intanto, in attesa della nuova ...

Lukyluke311 : Libertà di scienza, made in Germany: il professore dice che il Corona virus proviene dal laboratorio di Wuhan. Ora… - frant42 : @GiovanniToti Meglio tardi che mai. Non per fare il #GalliVip,da mai vaccinato e mai influenzato,ho affrontato… - AntonioCeglio : @stanzaselvaggia Bisognerebbe che taluni capissero che il corona circola con le persone,meno persone circolano,meno… - PaolaFe60208246 : RT @TrastevereRM: Esiste il corona virus...e poi un altro virus pericoloso nella ns società... #Solidarietà e sostegno alla senatrice #Lil… - GiorgioSordelli : Un giorno racconteremo una storia: Un giorno racconteremo una storia... quella del re corona, un virus molto antipa… -