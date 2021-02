Chi è Fausto Gresini | l’ex pilota che combatte con il coronavirus

Leggi su newsmondo

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Chi èdi motociclismo e proprietario del teamRacing. La carriera dell’imolese. ROMA – Motosport in ansia per le condizioni dida settimane è ricoverato in ospedale per la positività al. Una lunga battaglia con il figlio e i familiari al suo fianco per vincere questa lotta. Il quadro clinico nelsembra essere molto grave e i medici non hanno ancora sciolto la prognosi. Chi è, la carriera delitaliano Nato il 23 gennaio 1961 a Imola,si è avvicinato ...