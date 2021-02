Bitcoin ogni oltre record, ma il rischio è in agguato (Di venerdì 19 febbraio 2021) Fin dalla sua nascita più di un decennio fa, Bitcoin ha attirato l'attenzione di investitori e Guru del Tech e della finanza, ma anche da una clientela meno "istituzionale". L'ecosistema della criptovaluta è caratterizzato da una sottile liquidità e pochi investitori istituzionali, anche se sempre più persone, sul seguito di personaggi come Elon Musk, stanno esplorando questo mondo. Mondo che – vale la pena ricordare – non è regolato in alcuno modo (almeno nel nostro Paese). Come se non bastasse, la sua esplosione e trasformazione da moneta "alternativa" di scambio a chip da casinò ha attirato una nutrita schiera di truffatori e Criminal Hacker. La sua ultima impennata di valore ha inevitabilmente riacceso i riflettori sulla questione, ma dietro al fenomeno – come detto – ci sono molti "attori" pronti ad approfittare di persone in cerca di un investimento in grado di ... Leggi su panorama (Di venerdì 19 febbraio 2021) Fin dalla sua nascita più di un decennio fa,ha attirato l'attenzione di investitori e Guru del Tech e della finanza, ma anche da una clientela meno "istituzionale". L'ecosistema della criptovaluta è caratterizzato da una sottile liquidità e pochi investitori istituzionali, anche se sempre più persone, sul seguito di personaggi come Elon Musk, stanno esplorando questo mondo. Mondo che – vale la pena ricordare – non è regolato in alcuno modo (almeno nel nostro Paese). Come se non bastasse, la sua esplosione e trasformazione da moneta "alternativa" di scambio a chip da casinò ha attirato una nutrita schiera di truffatori e Criminal Hacker. La sua ultima impennata di valore ha inevitabilmente riacceso i riflettori sulla questione, ma dietro al fenomeno – come detto – ci sono molti "attori" pronti ad approfittare di persone in cerca di un investimento in grado di ...

