Bakayoko: “Abbiamo subito due gol, è stato difficile ritrovare il ritmo” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tiémoué Bakayoko ai microfoni dei canali ufficiali della UEFA, esprime il suo dispiacere a seguito della sconfitta in trasferta contro il Granada. Bakayoko manifesta così … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tiémouéai microfoni dei canali ufficiali della UEFA, esprime il suo dispiacere a seguito della sconfitta in trasferta contro il Granada.manifesta così … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

susydigennaro : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - Bakayoko: 'Non abbiamo iniziato al meglio la partita, dopo i due gol presi eravamo arrabbiati, avremmo… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - Bakayoko: 'Non abbiamo iniziato al meglio la partita, dopo i due gol presi eravamo arrabbiati, avremmo… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - Bakayoko: 'Non abbiamo iniziato al meglio la partita, dopo i due gol presi eravamo arrabbiati, avremmo… - apetrazzuolo : EUROPA LEAGUE - Bakayoko: 'Non abbiamo iniziato al meglio la partita, dopo i due gol presi eravamo arrabbiati, avre… - napolimagazine : EUROPA LEAGUE - Bakayoko: 'Non abbiamo iniziato al meglio la partita, dopo i due gol presi eravamo arrabbiati, avre… -