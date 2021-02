Wenger svela un retroscena | «Poteva venire gratis all’Arsenal»

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Arsenehato unsu Kylian Mbappé e l’Arsenal Arsene, storico ex allenatore dell’Arsenal, in una intervista a BeIN Sports ha raccontato unsu un possibile approdo in passato di Kylian Mbappé ai Gunners. «Ero a casa sua quando era indeciso se prolungare il suo contratto con il Monaco. Sarebbe potutogratuitamente. Direi che ogni club può raccontare storie del genere, dal Milan al Manchester United». Leggi su Calcionews24.com

L'ex allenatore dei Gunners Arsene Wenger ha svelato un retroscena su Kylian Mbappé e l'Arsenal. L'ex tecnico dei Gunners, infatti, ha rivelato che Mbappé avrebbe potuto firmare per l'Arsenal al momento della sua decisione sul prolungamento di contratto col Monaco: "Ero a casa sua quando era indeciso se prolungare il suo contratto con il Monaco. Sarebbe potuto arrivare gratuitamente. Direi che ogni club può raccontare storie del genere, dal Milan al Manchester United".