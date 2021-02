Walmart è la peggiore del Dow Jones per attese utili in calo

(Di giovedì 18 febbraio 2021) (Teleborsa) – Affonda a Wall Street Wal-Mart con i prezzi allineati a 139,3 per una discesa del 5,35%. È il peggior titolo del Dow, che complessivamente sta perdendo lo 0,76%. Le maggiorivedono un’estensione del ribasso verso l’area di supporto stimata a 138 e successiva a quota 136,7. Resistenza a 140,7. Nonostante i conti positivi dell’ultimo trimestre 2020 e dell’intero anno, la più grande catena di supermercati al mondo ha annunciato di aspettarsi un utile piatto o negativo nella guidance per l’anno fiscale appena iniziato, a causa di una ritorno verso la normalità dopo la pandemia, che invece aveva spinto gli acquisti di generi alimentari.

