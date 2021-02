UAE Tour 2021 | startlist e partecipanti Presenti Pogacar | Ganna | Nibali e Viviani

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Una terza edizione dell’UAEche promette davvero tanto spettacolo. Sarà la prima corsa del circuito Worlded avrà al via unadavvero di livello stellare: al via uomini del calibro di Vincenzo, Tadej Poga?ar, Chris Froome, Mathieu Van der Poel, Filippo, Sam Bennett, Giacomo Nizzolo, Eliae Caleb Ewan. Andiamo a scoprire nel dettaglio l’elenco deiper ogni squadra.UAE1. UAE-Team Emirates 1 POGA?AR Tadej 2 BJERG Mikkel 3 FORMOLO Davide 4 GAVIRIA Fernando 6 MAJKA Rafa? 7 RICHEZE Maximiliano 2. INEOS Grenadiers 11 YATES Adam 12 AMADOR Andrey 13 ROWE Luke 14Filippo 15 SOSA Iván ...

zazoomblog : L’UAE Tour 2021 sarà una parata di campioni - #L’UAE #parata #campioni - MoliPietro : L’UAE Tour 2021 sarà una parata di campioni - Ahmed45135371 : @AbuDhabiSC @uae_tour Vincenzo nibali @Ahmedha7 @ahmedrazauae - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo, Viviani: 'Mi alleno bene, sarò all'UAE Tour' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo, Viviani: 'Mi alleno bene, sarò all'UAE Tour' -

Ultime Notizie dalla rete : UAE Tour

La Gazzetta dello Sport

Mi alleno da una decina di giorni e le sensazioni cominciano a essere buone, l'sarà fondamentale come avvicinamento alla Tirreno - Adriatico e alle altre classiche come la Milano - Sanremo o ...Mi alleno da una decina di giorni e le sensazioni cominciano a essere buone, l'sarà fondamentale come avvicinamento alla Tirreno - Adriatico e alle altre classiche come la Milano - Sanremo o ...Una terza edizione dell'UAE Tour che promette davvero tanto spettacolo. Sarà la prima corsa del circuito World Tour ed avrà al via una startlist davvero di livello stellare: al via uomini del calibro ...La lista provvisoria degli iscritti all'UAE Tour 2021 è una collezione di grandi nomi: tra gli italiani spiccano Ganna e Nibali.