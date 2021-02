Traffico Roma del 18-02-2021 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 18 febbraio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazionesul Grande Raccordo Anulare in e quest’ultima ora ma senza altri disagi in carreggiata interna tra Casilina e da Appia mentre sul esterna si rallenta tra l’autostrada di Fiumicino è la via del Mare possibili rallentamenti sempre per la circolazione sostenuta dell’orario di punta anche sul tratto Urbano dellaTeramo a Tor Cervara e la tangenziale est in direzione del centro città un incidente comunque in via di risoluzione ha rallentato ulteriormente la circolazione sulla Cassia bis tra Formello e via della Giustiniana in direzione delle maggiori disagi soprattutto quando c’è piùsu via Cristoforo Colombo dove per un cantiere si viaggia tramite riduzione di carreggiata in prossimità di via Pontina versostessa situazione sul viadotto ...