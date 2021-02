Spread Btp - Bund apre in lieve rialzo a 96 punti (Di giovedì 18 febbraio 2021) In lieve rialzo, in avvio di giornata, lo Spread tra Btp e Bund tedesco: il differenziale segna 96 punti base (95 la chiusura di ieri). Il rendimento del titolo decennale italiano si attesta allo 0,59%... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 18 febbraio 2021) In, in avvio di giornata, lotra Btp etedesco: il differenziale segna 96base (95 la chiusura di ieri). Il rendimento del titolo decennale italiano si attesta allo 0,59%...

TgLa7 : Si restringe ancora lo #spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi a 88,6 punti, il livello più basso dall'inizio del 2015. - TgLa7 : #Spread Btp/Bund apre in calo sotto i 90 punti. Rendimento allo 0,44%, nuovo minimo storico - ansa_economia : Spread Btp-Bund apre in lieve rialzo a 96 punti. Rendimento del decennale italiano si attesta allo 0,59% #ANSA - ansa_economia : Spread Btp-Bund chiude in rialzo a 95 punti base. Rendimento del titolo del Tesoro allo 0,583% #ANSA - ansa_economia : Borsa: Milano (-1%) debole dopo Wall street, Europa fiacca. Spread poco sopra 94 punti, rendimento Btp tocca quota… -