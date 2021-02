Simone Nolasco di Amici: “Problemi ad accettarmi”, l’amore con Ezequiel (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il ballerino professionista della scuola di Maria De Filippi parla della sua vita sentimentale e del suo fidanzato, ma confessa i timori iniziali dopo aver capito di essere omosessuale L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il ballerino professionista della scuola di Maria De Filippi parla della sua vita sentimentale e del suo fidanzato, ma confessa i timori iniziali dopo aver capito di essere omosessuale L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Amici 20, Giulia Stabile in lacrime: "Sono stata tanto giudicata", il racconto doloroso della ballerina (VIDEO) Spronata da Giulia Pauselli e Simone Nolasco , che hanno cercato di capire il motivo del suo blocco emotivo , la ragazza è letteralmente crollata. "Ti bullizzavano ?" le ha chiesto la Pauselli ...

