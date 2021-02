Simone Biles: "Mia figlia mai nella squadra Usa di ginnastica. Non mi sentirei sicura" (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Mia figlia mai nella squadra Usa di ginnastica. Non mi sentirei sicura”. Simone Biles non ha dubbi: se mai dovesse diventare madre, non permetterebbe alla sua bambina di intraprendere il suo percorso nel team statunitense di ginnastica artistica. In quell’ambito lei e decine di altre atlete sono state molestate dal medico Larry Nassar. “Non mi sentirei sicura, non si sono assunti le loro responsabilità per le loro azioni e per quanto successo e soprattutto non sono stati in grado di assicurare che questo non accada mai più” ha dichiarato in un’intervista rilasciata alla trasmissione CBS 60 Minutes, che l’ha interrogata sul tema. Per i suoi reati, Nassar è stato condannato nel 2018. ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 18 febbraio 2021) “MiamaiUsa di. Non mi”.non ha dubbi: se mai dovesse diventare madre, non permetterebbe alla sua bambina di intraprendere il suo percorso nel team statunitense diartistica. In quell’ambito lei e decine di altre atlete sono state molestate dal medico Larry Nassar. “Non mi, non si sono assunti le loro responsabilità per le loro azioni e per quanto successo e soprattutto non sono stati in grado di asre che questo non accada mai più” ha dichiarato in un’intervista rilasciata alla trasmissione CBS 60 Minutes, che l’ha interrogata sul tema. Per i suoi reati, Nassar è stato condannato nel 2018. ...

