Sanremo 2021, positivo al Covid Moreno degli Extraliscio (Di giovedì 18 febbraio 2021) Primo caso di Covid al Festival di Sanremo a meno di due settimane dal via. Come riporta il 'Secolo XIX' uno dei membri della band degli Extraliscio , il biondo Moreno Conficconi , in gara nella ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 18 febbraio 2021) Primo caso dial Festival dia meno di due settimane dal via. Come riporta il 'Secolo XIX' uno dei membri della band, il biondoConficconi , in gara nella ...

