Rita Dalla Chiesa affonda Antonella Elia | “Deve stare attenta | così si rovina la carriera”

(Di giovedì 18 febbraio 2021)controNell’ultimo numero del magazine Nuovo Tv è contenuta una lunga intervista a. La nota conduttrice ha espresso il suo pensiero suquando era solamente una ragazzina, molto carina ed educata, riservata. L’ex padrona di casa di Forum ricorda i tempi di Non è la Rai, quando l’attuale opinioniste del Grande Fratello Vip 5 era circondata da migliaia di fan che erano innamorata di lei grazie al grande successo del programma di Gianni Boncompagni. Ora, però sembra proprio che qualcosa in lei sia cambiato. Infatti, in questi cinque mesi al fianco di Pupo, la professionista piemontese spesso fa delle uscite molto cattive, soprattutto sul genere femminile. Al ...

rita_virgili : RT @lafeshionblo: sono due volte oggi che ho fatto cadere l'acqua dalla bottiglia da un litro dove ho la testa? ???? - borsatti_rita : RT @Andyesti: Espellere il Presidente della Commissione antimafia per governare con un partito fondato dalla mafia? ? Fatto! - gildazorzistan1 : AGG - Endorsement per S: Alba Parietti, Fiordaliso, Rita Dalla Chiesa, Val Scanu, Maicol Berti, Giov Ciacci, Pamela… - labbradimiele : RT @Gfvip5streamof: Appelli a sostegno della nostra Queen Stefy pt.2 #tzvip #sovip #zorzando ?Rita dalla chiesa ?Mamma Armanda ?Cristina… - Gfvip5streamof : Appelli a sostegno della nostra Queen Stefy pt.2 #tzvip #sovip #zorzando ?Rita dalla chiesa ?Mamma Armanda ?Cris… -

Ultime Notizie dalla rete : Rita Dalla

"Il Regolamento sul crowdfunding, adottatoConsob a giugno 2013 e successivamente modificato, ...sofisticati" alimenterà la crescita del mercato del crowdfunding" " ha spiegato Emma...... questo il messaggio del nuovo 'L'Arte in quarantena', opera che nascecollaborazione tra il ... che uscirà per Editoriale Giorgio Mondadori, specialisti come la psicologa e scrittrice Maria...Sono 61 deputati e Senatori siciliani in carica Quasi tutti i deputati e senatori sostengono la maggiranza di Draghi Ecco come è composta la rappresentanza dell’isola Sono 61 i deputati ...Sandali donna Unisa RITA Rosso Nella collezione dei sandali, ritroviamo per la nuova stagione una novità firmata Unisa! Il modello ideale per trascorrere l’estate all’insegna del divertimento! Info su ...