Real Sociedad Manchester United | Amad Diallo debutta con i Red Devils

(Di giovedì 18 febbraio 2021)corona il suo sogno econ ilnel match di Europa League contro laha coronato il suo sogno ed è riuscito ad esordire con la maglia del. Il giovanissimo talento ex Atalanta è entrato nel secondo tempo del match contro la. Dopo lo show messo in atto con le giovanili dei Red(2 gol e 5 cinque assist in due gare), il giovane attaccante ivoriano si è guadagnato la stima di Solskjaer. Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Real Sociedad

Dopo la Champions, torna in campo anche l'Europa League per l'andata dei sedicesimi di finale. Oltre a Milan, Roma e Napoli, di scena anche le altre big europee: lo United strapazza laall'Allianz Stadium, il Leicester non va oltre lo 0 - 0 a Praga con lo Slavia, il Tottenham di Mourinho passeggia sul Wolfsberger. Alle 21 spazio a Lille - Ajax e Benfica - Arsenal sul ...QUOTE E PRONOSTICO Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l'agenzia Snai ha fornito il suo pronostico perManchester United : il segno 1 per la vittoria interna ...Amad Diallo corona il suo sogno e debutta con il Manchester United nel match di Europa League contro la Real Sociedad ...Gol e highlights di Real Sociedad-Manchester United, gara valida per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League ...