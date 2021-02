Primo test superato | oggi Draghi ‘sfida’ la Camera

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Dopo la fiducia ottenuta ieri daal Senato senza troppe difficoltà, per l’ex presidente della Bcec’è ilalla. GettyImages-marioPer Marionella giornata di ieri il successo è stato largo con ben 262 favorevoli al Governo con la sua guida mentre solo 40 voti contro. Si tratta di un punteggio molto largo, contando che ne sarebbero bastati 101 in meno per la maggioranza.invece c’è un nuovofondamentale per l’ex presidente della Bce che si presenta alla, forte del voto di solo 24 ore fa al Senato e soprattutto della fiducia della maggior parte dei partiti politici presenti. Intanto però tiene banco la questione riguardante il Movimento 5 ...

IlContiAndrea : Dalla #Germania proposte intelligenti. Il ministro della Salute propone i test fai da te anti #Covid_19 gratis dal… - Capezzone : Sullo #sci il primo test del nuovo governo. Lombardia e Veneto avevano preso decisione INECCEPIBILE: riapertura con… - c_appendino : Droni: a Torino uno dei primi test al mondo per il trasporto di carichi pesanti. Un altro traguardo raggiunto graz… - seratonipity : comunque il mio prof di matematica ci ha detto che ogni volta che saremo in presenza ci farà un test e metterà il v… - claudiamutti67 : RT @MilanNewsit: Milan, Romagnoli è alla ricerca della continuità: stasera altro test importante -

Ultime Notizie dalla rete : Primo test

Fortune Italia

São Gonçalo è ilimpianto di Enel in Brasile a utilizzare moduli solari bifacciali che ... Enel, inoltre, ha sottoposto atutti i dipendenti impegnati nei siti di costruzione. In Brasile, ...Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista aldel top 28,1 USD.supporto visto a 27,2. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi ...Uno spray nasale per prevenire il contagio da Covid-19, una novità che potrebbe rappresentare una vera e propria rivoluzione per combattere la pandemia di coronavirus.Resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 1.573 positivi su 19.886 tamponi effettuati, due in meno di ieri con 583 tamponi in meno processati. In perce ...