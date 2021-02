Pensioni 2021, ultime Proietti: uscita dai 62 e spunti al Governo Draghi (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ora che il Governo Draghi ha ottenuto la fiducia al Senato, la strada é meno irta, ed i lavori in tempi brevi potrebbero riprendere, così come anche i confronti con le parti sociali sulla previdenza, ricordiamo che già nei giorni scorsi, domenica 14 febbraio, il neoministro del Lavoro e delle politiche sociali Orlando ha voluto incontrare in videoconferenza Cigl, Cisl e Uil. La riforma Pensioni resta uno degli argomenti cardine che il nuovo Governo Draghi, data anche l’imminente scadenza di Quota 100, si troverà ad affrontare seriamente. Per queste ragioni abbiamo deciso di interfacciarci con Domenico Proietti, segretario confederale della Uil, al fine di comprendere se il sindacato sia soddisfatto di quanto fin qui raggiunto con la Legge di Bilancio e su cosa si punterà nei ... Leggi su pensionipertutti (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ora che ilha ottenuto la fiducia al Senato, la strada é meno irta, ed i lavori in tempi brevi potrebbero riprendere, così come anche i confronti con le parti sociali sulla previdenza, ricordiamo che già nei giorni scorsi, domenica 14 febbraio, il neoministro del Lavoro e delle politiche sociali Orlando ha voluto incontrare in videoconferenza Cigl, Cisl e Uil. La riformaresta uno degli argomenti cardine che il nuovo, data anche l’imminente scadenza di Quota 100, si troverà ad affrontare seriamente. Per queste ragioni abbiamo deciso di interfacciarci con Domenico, segretario confederale della Uil, al fine di comprendere se il sindacato sia soddisfatto di quanto fin qui raggiunto con la Legge di Bilancio e su cosa si punterà nei ...

moneypuntoit : ?? Pensioni, versamenti volontari: il costo per il 2021 ?? - FNPCislCampania : RT @FnpLombardia: #pensioni, per chi vuole conoscere Opzione Donna c'è la guida di Previdenza Flash - Macrosgroup : RT @ASSINEWS_it: #pensioni #istat Nel 2019, sono poco meno di 23 milioni i trattamenti pensionistici erogati a 16 milioni di beneficiari, p… - ASSINEWS_it : #pensioni #istat Nel 2019, sono poco meno di 23 milioni i trattamenti pensionistici erogati a 16 milioni di benefic… - TrendOnline : Buone notizie per i #professionisti e gli #autonomi: esoneri contributivi e #cassaintegrazione nel 2021. -