Pacco bomba esplode alla Lidl, feriti e oltre 100 persone evacuate. Sul posto polizia e vigili del fuoco (Di giovedì 18 febbraio 2021) È di tre feriti il bilancio dell’esplosione avvenuta nella mattinata di giovedì 18 febbraio nella sede centrale della Lidl, la famosa catena di supermercati di origine tedesca (Lidl Stiftung & Co. KG.), appartenente allo Schwarz Gruppe. “L’esplosione è stata causata da una bomba recapitata alla sede del famoso discount tramite una lettera o in un piccolo Pacco”, ha riferito un portavoce della polizia locale intervenuto sul posto dopo la chiamata d’emergenza. Secondo quanto riportano i quotidiani locali, circa cento persone, che in quel momento di trovavano all’interno del palazzo, sono state allontanate per permettere agli artificieri di effettuare un sopralluogo e mettere in sicurezza l’edificio.



