Omicidio-suicidio | uccide la moglie disabile | poi si impicca

Leggi su chenews

(Di giovedì 18 febbraio 2021) L’uomo ha deciso di far finire la sofferenza dellandola per poi farla finita anche con la sua vita. Ha lasciato un biglietto. Nulla che riporti alla modalità con la quale l’ha uccisa, nulla che riporti al motivo del folle gesto: solo un biglietto di scuse, lasciato per chi sarebbe arrivato a vedere l’orribile scena del crimine. Questo è accaduto a Rosà, in provincia di Vicenza, dove un uomo di 84 anni, Domenico Bizzotto avrebbe ucciso la, 79 anni, Antonia Rattin. L’uomo si è poito con un lenzuolo, lasciando solamente un foglietto dove si scusava per l’accaduto. Si trattava a detta di tutti di una coppia serena, sconcertato infatti tutto il paese per l’accaduto e la folle violenza del gesto. LEGGI ANCHE >>> Muore in casa in circostanze misteriose: accusato il ...