Medvedev-Tsitsipas, Semifinale Australian Open: orario, tv, programma, streaming 19 febbraio (Di giovedì 18 febbraio 2021) Domani 19 febbraio, alle ore 09.30 italiane (19.30 locali), andrà in scena la seconda Semifinale del tabellone di singolare maschile tra il russo (n.4 del mondo) Daniil Medvedev e il greco (n.6 ATP) Stefanos Tsitsipas. Il tennista nativo di Mosca, reduce dal netto successo dei quarti di finale contro il connazionale Andrey Rublev, ha nel mirino l'atto conclusivo. Il suo stato di forma è ottimale e la serie positiva di cui si è reso protagonista nell'ultimo periodo, tenendo conto anche della chiosa del 2020, è pari a 19 match vinti consecutivamente. Un dato significativo per Medvedev, motivato a centrare la sua seconda Finale Slam in carriera dopo quella degli US Open nel 2019. Dall'altra parte del campo ci sarà uno Tsitsipas in grande ascesa, capace di piegare ai ...

