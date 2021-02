LIVE Djokovic-Karatsev 6-3 6-4 6-2, Australian Open in DIRETTA: il serbo vola in finale, aspetta Medvedev o Tsitsipas (Di giovedì 18 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si conclude dunque la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! Nona finale per Djokovic, che rende onore con gli applausi a Karatsev mentre quest’ultimo esce dal campo. E CON UN ACE NOVAK Djokovic VA IN finale! 6-3 6-4 6-2 per il serbo nei confronti di Aslan Karatsev, che rimarrà comunque nella storia di questo torneo. Saluta il pubblico Nole, lo rivedrà domenica alle 9:30 contro uno tra Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas. 40-15 DUE MATCH POINT Djokovic: ace esterno. 30-15 Djokovic si riprende subito con la gran prima esterna. 15-15 Doppio ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi conclude dunque la nostra. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! Nonaper, che rende onore con gli applausi amentre quest’ultimo esce dal campo. E CON UN ACE NOVAKVA IN! 6-3 6-4 6-2 per ilnei confronti di Aslan, che rimarrà comunque nella storia di questo torneo. Saluta il pubblico Nole, lo rivedrà domenica alle 9:30 contro uno tra Daniile Stefanos. 40-15 DUE MATCH POINT: ace esterno. 30-15si riprende subito con la gran prima esterna. 15-15 Doppio ...

