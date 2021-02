La zia di Paolo Bonolis proclamata Venerabile da Papa Francesco. Il conduttore: “Serve un miracolo per farla Santa? Un coniglio all’improvviso?” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Si chiamava Adele Bonolis ed era la sorella del nonno del famoso conduttore, Carlo. Adele stata proclamata Venerabile da Papa Francesco il 21 gennaio ed è in corso una causa di Beatificazione e Canonizzazione. Ma cosa ne pensa Paolo Bonolis? “Serve un miracolo? Come un coniglio bianco che salti fuori all’improvviso? E allora auguro alla zia di farlo. Per me, il miracolo è nelle sue opere”, ha detto al settimanale Oggi. “Sono agnostico: mi rivolgo all’impalpabile. Ma non lo invoco e non lo prego, diciamo che provo solo a salutarlo”, ha aggiunto. E poi qualche ricordo della zia: “Nella noia dei pomeriggi, io giocavo a uccidere lucertole… la zia me la ricordo che mi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Si chiamava Adeleed era la sorella del nonno del famoso, Carlo. Adele statadail 21 gennaio ed è in corso una causa di Beatificazione e Canonizzazione. Ma cosa ne pensa? “un? Come unbianco che salti fuori? E allora auguro alla zia di farlo. Per me, ilè nelle sue opere”, ha detto al settimanale Oggi. “Sono agnostico: mi rivolgo all’impalpabile. Ma non lo invoco e non lo prego, diciamo che provo solo a salutarlo”, ha aggiunto. E poi qualche ricordo della zia: “Nella noia dei pomeriggi, io giocavo a uccidere lucertole… la zia me la ricordo che mi ...

