Il sistema cultura (Di giovedì 18 febbraio 2021) Leggendo il libro di Sallusti/Palamara si hanno sorprese e conferme. Si resta infatti sorpresi dal livello di violenza della lotta interna nella magistratura. Se nel mondo del teatro la massima ostilità che si può commettere ai danni di un collega è quella di andare a fischiare un suo spettacolo, nella magistratura invece scopriamo che si fa ben di peggio. Secondo Palamara, quando un magistrato si mette in contrasto col disegno di quello che il sistema ha già deciso, compare il “cecchino”, ovvero qualcuno che tira fuori una vecchia carta. Che molto spesso non dimostra niente di grave, ma getta una macchia bastevole a infangare il magistrato in questione, tanto da rovinargli la carriera, talvolta inducendolo addirittura ad abbandonare la magistratura. Se un tale livello di violenza stupisce e fa rabbrividire, anche nei settori culturali, con meno ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 18 febbraio 2021) Leggendo il libro di Sallusti/Palamara si hanno sorprese e conferme. Si resta infatti sorpresi dal livello di violenza della lotta interna nella magistratura. Se nel mondo del teatro la massima ostilità che si può commettere ai danni di un collega è quella di andare a fischiare un suo spettacolo, nella magistratura invece scopriamo che si fa ben di peggio. Secondo Palamara, quando un magistrato si mette in contrasto col disegno di quello che ilha già deciso, compare il “cecchino”, ovvero qualcuno che tira fuori una vecchia carta. Che molto spesso non dimostra niente di grave, ma getta una macchia bastevole a infangare il magistrato in questione, tanto da rovinargli la carriera, talvolta inducendolo addirittura ad abbandonare la magistratura. Se un tale livello di violenza stupisce e fa rabbrividire, anche nei settorili, con meno ...

curious_corn : @marcocattaneo @MariuzzoAndrea ma i laureati STEM non crescono come tulipani in serra... prima viene un sistema pro… - AsiaRestani : @HXMICK_ lo spazio -scienze: sistema solare -italiano: l’infinito di leopardi -storia: globalizzazione + le prime e… - brunellf : @Il_Vitruviano @Rilievoaiace1 'In questa prospettiva particolare attenzione va riservata agli ITIS (istituti tecnic… - 13_maggio : @Lellochiocco @ComVentotene @bravimabasta Beh i suoi attacchi al sistema politica ateniese e alla cultura del suo t… - RoccoCirino2 : @grigio2 @matteosalvinimi è un 'trombone' rotto!!. Il fatto è che, molte cose in Italia non cambiano ; burocrazia m… -

Ultime Notizie dalla rete : sistema cultura Il sistema cultura Il Sistema Cultura fa bollare, per esempio, come ignobile lottizzazione ogni nomina culturale che non fa capo a se stesso, mentre eleva a trionfo dei meriti culturali ogni nomina maturata nel suo ...

I parchi eolici off - shore di fronte alle coste trapanesi. Il dibattito è acceso Verrà utilizzato il sistema floating: cioè con pale ancorate ma non infisse nel fondale, una ... che da sempre ritengo essere di enorme rilevanza per l'economia e la cultura stessa della Sicilia, ...

Museo Civico Taverna accreditato nel Sistema nazionale Il Lametino Cultura e formazione La pisana Pacini guida gli industriali toscani Sedici gli imprenditori della nostra provincia entrati a far parte della commissione che vede al timone la presidente dell’Unione ...

Il sistema cultura Leggendo il libro di Sallusti/Palamara si hanno sorprese e conferme.Si resta infatti sorpresi dal livello di violenza della lotta interna nella magistratura. Se nel mondo del teatro la massima ostilit ...

Ilfa bollare, per esempio, come ignobile lottizzazione ogni nomina culturale che non fa capo a se stesso, mentre eleva a trionfo dei meriti culturali ogni nomina maturata nel suo ...Verrà utilizzato ilfloating: cioè con pale ancorate ma non infisse nel fondale, una ... che da sempre ritengo essere di enorme rilevanza per l'economia e lastessa della Sicilia, ...Sedici gli imprenditori della nostra provincia entrati a far parte della commissione che vede al timone la presidente dell’Unione ...Leggendo il libro di Sallusti/Palamara si hanno sorprese e conferme.Si resta infatti sorpresi dal livello di violenza della lotta interna nella magistratura. Se nel mondo del teatro la massima ostilit ...