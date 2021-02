Hayu | si accende in Italia la piattaforma di reality on-demand

(Di giovedì 18 febbraio 2021)Nbc Universal Internationaloggi ine in altri 10 Paesi europei, unadedicata aishow onin abbonamento. Il servizio, già lanciato in Germania e Austria attraverso gli Amazon Prime Video Channels, è stato inaugurato anche in Francia, Spagna, Portogallo, Svizzera, Lituania, Estonia, Lettonia, Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca. Gli utenti potranno fruirne tramite cellulari, tablet, Tv e web.– Il cataglogo Il servizio propone un’ampia scelta di contenuti, suddivisi in altrettanti sottogeneri in lingua inglese, tra cui: Casa e Design, Appuntamenti, Cucina, Crime e Moda. Il catalogo, nello specifico, prevede oltre 8mila episodi dei più famosishow internazionali, tra cui ...

Ultime Notizie dalla rete : Hayu accende

e-duesse

Nbc Universal International accende oggi in Italia e in altri 10 Paesi europei Hayu, una piattaforma dedicata ai reality show on demand in abbonamento. Il servizio, già lanciato in Germania e Austria ...Si accende oggi in Italia e in altri 10 Paesi Hayu, servizio svod dedicato ai reality show di proprietà di Nbc Universal International. Il servizio, già lanciato in Germania e Austria (tra gli Amazon ...