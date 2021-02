Grillo: “I 5S non sono più marziani”. Cacciati i fautori del no a Draghi, ora ‘preoccupa’ la Camera (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Oggi, alle 21,55 la sonda Perseverance atterrerà su Marte. Alla stessa ora, la Perseveranza atterrerà su un altro Pianeta. La Terra. Più precisamente alla Camera dei deputati. I Grillini non sono più marziani”. Eccolo, poco dopo la fiducia al governo Draghi, e la ‘scomunica’ per i 15 senatori che hanno votato contro – e dunque Cacciati dal M5s – un raggiante Beppe Grillo. Un post che il garante ha diffuso cercando di mantenere intatto l’entusiasmo, in parte guastato dalla ‘variante’ dei 15. La loro espulsione, ha inevitabilmente riacceso il fronte del no che ora attende alla Camera. Fonti interne al Movimento parlano di “17, massimo 23” parlamentari, decisi a votare contro”. Dal canto suo Crimi, dopo quanto scaduto ieri, oggi ha rimarcato che le assenze ‘non ... Leggi su italiasera (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Oggi, alle 21,55 la sonda Perseverance atterrerà su Marte. Alla stessa ora, la Perseveranza atterrerà su un altro Pianeta. La Terra. Più precisamente alladei deputati. I Grillini nonpiù”. Eccolo, poco dopo la fiducia al governo, e la ‘scomunica’ per i 15 senatori che hanno votato contro – e dunquedal M5s – un raggiante Beppe. Un post che il garante ha diffuso cercando di mantenere intatto l’entusiasmo, in parte guastato dalla ‘variante’ dei 15. La loro espulsione, ha inevitabilmente riacceso il fronte del no che ora attende alla. Fonti interne al Movimento parlano di “17, massimo 23” parlamentari, decisi a votare contro”. Dal canto suo Crimi, dopo quanto scaduto ieri, oggi ha rimarcato che le assenze ‘non ...

beppe_grillo : I Grillini non sono più marziani. I Grillini non sono più marziani. - VittorioSgarbi : Il M5S come il Partito comunista rumeno degli anni '60. E così Grillo, emulo di Ceau?escu, caccia via chi non si ad… - fattoquotidiano : LA BELLA IDEA DI GRILLO (E DRAGHI) - Ah, le idee! Che belle che sono le idee. Si vive, si muore e si fattura con le… - GMarchignoli : @Serik_tpol @laura_maffi @007Vincentxxx @gladiatoremassi @beppe_grillo Non è così semplice ..questa vicenda ha tona… - TonyDixy : RT @soniabetz1: Chiediamo al Reggente del M5S @vitocrimi e al Garante Beppe Grillo di non procedere all’espulsione dei 15 senatori che ha… -