**Governo: Meloni, 'quando scatterà semestre bianco verranno fuori dissidenti'**

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "quando scatterà il semestre bianco, vedrà quanti dissidenti temerari verranno fuori". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, rivolgendosi al presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella sua dichiarazione di voto alla Camera.

