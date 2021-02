Gigi D’Alessio ha ritrovato l’amore con la giovane Denise Esposito (Di giovedì 18 febbraio 2021) Gigi D’Alessio ha ritrovato l’amore, un anno dopo l’annuncio ufficiale dalla rottura con Anna Tatangelo? “È stata dura, ma ci saremo sempre l’uno per l’altro”, ha raccontato di recente la cantante di “Ragazza di periferia” sulle pagine del Corriere della Sera. Secondo quanto riportato da Il Mattino, la nuova compagna di Gigi D’Alessio è Denise Esposito, di 28 anni. La ragazza, nata il 19 novembre 1992, è una fan del cantante: sembra che i due si siano conosciuti la scorsa estate a Capri, durante uno show, e starebbero già convivendo. Il Mattino spiega che la ragazza, che ha 25 anni meno di lui, vivrebbe a Napoli vicino all’ex moglie del cantante e che a Roma sarebbe stata avvistata più volte a bordo della Lamborghini del cantante in direzione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 18 febbraio 2021)ha, un anno dopo l’annuncio ufficiale dalla rottura con Anna Tatangelo? “È stata dura, ma ci saremo sempre l’uno per l’altro”, ha raccontato di recente la cantante di “Ragazza di periferia” sulle pagine del Corriere della Sera. Secondo quanto riportato da Il Mattino, la nuova compagna di, di 28 anni. La ragazza, nata il 19 novembre 1992, è una fan del cantante: sembra che i due si siano conosciuti la scorsa estate a Capri, durante uno show, e starebbero già convivendo. Il Mattino spiega che la ragazza, che ha 25 anni meno di lui, vivrebbe a Napoli vicino all’ex moglie del cantante e che a Roma sarebbe stata avvistata più volte a bordo della Lamborghini del cantante in direzione ...

Robyonekenoby69 : @IostoconTarabas Una canzone di Gigi D’Alessio...ciccia di gallina ?? - Isabella00089 : RT @Oekpetry: SPIEGAME CHERE' - GIGI D'ALESSIO - zazoomblog : Denise Esposito fidanzata Gigi D’Alessio ma è tutto vero? - #Denise #Esposito #fidanzata - xomlinson : @sofiiapiccoo @annaaxlou si ma era rap mica gigi d'alessio il genere è quello però so che a te non piace?? - MassSte : Per il regime del 41 bis vedo bene la discografia di Gigi D’Alessio. Avrebbe un effetto più deterrente del 41 bis s… -

Ultime Notizie dalla rete : Gigi D’Alessio Le mani della camorra su Roma: sequestrati 14 ristoranti. «Dai clan soldi al figlio di Gigi D'Alessio» Leggo.it