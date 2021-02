GF Vip | Rosalinda vuole abbandonare | crolla in lacrime | cos’è successo

MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip', è rottura tra Rosalinda e Dayane: la fine dei Rosmello #grandefratellovip… - trash_italiano : Giuliano Condorelli, compagno di Rosalinda, diffida lei, il #GFVIP e tutti i concorrenti - mo_zanotti : e GLORIA gode di questa situazione. opportunista insieme al suo pollo. E ANCORA CREDETE AL VITTIMISMO DI GLORIA?… - ElisaDiGiacomo : Grande Fratello Vip, Zenga a Rosalinda: 'Sento qualcosa per te' - unaparolina : La nuova coppia del #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Rosalinda

Mediaset Play

... poi Stefania Orlando e in questi giorniCannavò , con cui fino a qualche giorno fa progettava di andare a vivere insieme una volta finito il GF5 - ma appare bisognosa di contatto ......finale del Grande Fratelloe l'energia di Dayane Mello è alle stelle. Vuole giocarsi il tutto e per tutto e non è disposta a scendere a compromessi con nessuno, nemmeno con. Le "...Rosalinda Cannavò pronta a lasciare il Grande Fratello Vip? "Non ce la faccio più" Crollo emotivo per Rosalinda Cannavò al GF Vip. Il motivo? Le continue ...L’edizione più lunga del Grande Fratello Vip sta entrando (veramente) nelle sue fasi finali: mancano poco più di 2 settimane alla finale, che per ora vede protagonisti Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli ...