GF Vip 5: sospeso il televoto web tra Stefania Orlando e Giulia Salemi (Di giovedì 18 febbraio 2021) Giulia vs Stefania Quello tra Stefania Orlando e Giulia Salemi è uno dei televoti più importanti della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Con questa nomination, le due concorrenti, protagoniste assolute delle dinamiche sorte in casa negli ultimi mesi, si giocano infatti l’eliminazione a 10 giorni dalla finalissima, in programma il prossimo 1° marzo. Tuttavia, da qualche ora, il televoto via web non è disponile a causa di un imprecisato problema tecnico. A causare questo “inconveniente”, che potrebbe influire sull’esito del televoto qualora non si dovesse porre rimedio in tempi brevi, è stata probabilmente la grossa mole di voti arrivati in favore di ambedue le inquiline del loft di Cinecittà. Sia Giulia, sia ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 18 febbraio 2021)vsQuello traè uno dei televoti più importanti della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Con questa nomination, le due concorrenti, protagoniste assolute delle dinamiche sorte in casa negli ultimi mesi, si giocano infatti l’eliminazione a 10 giorni dalla finalissima, in programma il prossimo 1° marzo. Tuttavia, da qualche ora, ilvia web non è disponile a causa di un imprecisato problema tecnico. A causare questo “inconveniente”, che potrebbe influire sull’esito delqualora non si dovesse porre rimedio in tempi brevi, è stata probabilmente la grossa mole di voti arrivati in favore di ambedue le inquiline del loft di Cinecittà. Sia, sia ...

