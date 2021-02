Gattuso: “Ora è inutile pensare se ci qualifichiamo, dove si va con 10 uomini?” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Non è deluso dei suoi ragazzi Rino Gattuso al termine della sconfitta arrivata contro il Granada, ma è chiaro che il Napoli ha fatto fatica contro la formazione spagnola e che qualificarsi al Maradona sarà difficile anche a causa delle assenze. Sono proprio le assenze che in questo momento pesano di più e che rendono quasi inutile il pensiero di una possibile qualificazione, come lo stesso tecnico ha sottolineato a Sky «Mancano 11 elementi, abbiamo 10 giocatori contati. Ora è inutile pensare se ci qualifichiamo o no, dove si va con 10 uomini? Dobbiamo recuperare energie e giocatori. Perché dove si va se passiamo e non recuperiamo giocatori» L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 19 febbraio 2021) Non è deluso dei suoi ragazzi Rinoal termine della sconfitta arrivata contro il Granada, ma è chiaro che il Napoli ha fatto fatica contro la formazione spagnola e che qualificarsi al Maradona sarà difficile anche a causa delle assenze. Sono proprio le assenze che in questo momento pesano di più e che rendono quasiil pensiero di una possibile qualificazione, come lo stesso tecnico ha sottolineato a Sky «Mancano 11 elementi, abbiamo 10 giocatori contati. Ora èse cio no,si va con 10? Dobbiamo recuperare energie e giocatori. Perchési va se passiamo e non recuperiamo giocatori» L'articolo ilNapolista.

