Federica Brignone subito fuori nel gigante. È il suo addio a Cortina 2021? Cortina 2021, Mondiali di sci alpino – Sono amare le parole di Federica Brignone, dopo l'uscita nel suo "gigante" che potrebbe mettere la parola fine alla sua avventura ai Mondiali di Cortina 2021: «Se mi vedete qui con il cappello e pronta quasi per andare a casa è perché non è andata bene: avete visto gli schermi, sono scivolata. Però questa è una gara secca, l'atteggiamento giusto imponeva di attaccare e così ho fatto». Al termine di una prima manche con neve molto insidiosa e scivolosa, domina Mikaela Shiffrin sulla collega, a sorpresa, col pettorale 19, Nina O Brien (+2/100) e su Lara Gut (+8/100) che davvero, come aveva previsto Sofia Goggia è sembrata la più in palla. Fede amara «Mi spiace perché la pista era bellissima. C'erano tre tipi di manto ed era molto ...

