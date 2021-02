ENAC | sottoscritto accordo di collaborazione con ISAERS Forli` Academy AvioLab

Ultime Notizie dalla rete : ENAC sottoscritto

Il Messaggero

Ritengo che accordi come questo, con cui sia l', sia l'ISAERS Forli` Academy AvioLab mettono a fattor comune le reciproche competenze, l'esperienza e il patrimonio professionale dei propri ...Ancora una volta la disponibilità a titolo gratuito della elisuperficie autorizzata dall'anche ... Grazie al protocollotra Ares ed i Beccidelli, la centrale attiva il codice rosso , i ...(Teleborsa) - Avviare iniziative congiunte nel settore della sicurezza e dello sviluppo aeronautico. Con questo obiettivo il direttore generale dell'Enac, Alessio Quaranta, e il presidente del Comitat ...“Oggi durante il Consiglio Comunale si è discusso tra i vari punti una mozione presentata da Diritti in Comune con la quale, in tema di inquinamento da rumore aeroportuale, si chiedeva al Consiglio [.