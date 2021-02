Django: una nuova serie Sky e Canal+ con Matthias Schoenaerts rivista il genere western (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il belga Matthias Schoenaerts sarà protagonista della serie Sky e Canal+ Django, che rivista il classico del '66 di Sergio Corbucci e il genere western. Il classico del cinema western Django verrà rivisitato in una serie internazionale liberamente tratta dal film di Sergio Corbucci, in 10 episodi da 60', interpretata dall'attoree belga Matthias Schoenaerts. Django, le cui riprese inizieranno a maggio, è una serie Sky Original e una Création Originale Canal+, prodotta in inglese da Cattleya), parte di ITV Studios, e da Atlantique Productions, nota casa di produzione francese che fa parte del gruppo Mediawan. I primi ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il belgasarà protagonista dellaSky e, cheil classico del '66 di Sergio Corbucci e il. Il classico del cinemaverrà rivisitato in unainternazionale liberamente tratta dal film di Sergio Corbucci, in 10 episodi da 60', interpretata dall'attoree belga, le cui riprese inizieranno a maggio, è unaSky Original e una Création Originale, prodotta in inglese da Cattleya), parte di ITV Studios, e da Atlantique Productions, nota casa di produzione francese che fa parte del gruppo Mediawan. I primi ...

