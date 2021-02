«Django» | Sky annuncia una serie tv dai creatori di «Gomorra»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Non è il Django originale, ma una sua trasposizione moderna. Django, così come Sky ha voluto riadattarlo, in una serie televisiva annunciata nella mattinata di giovedì, ha poco a che spartire con il film di Sergio Corbucci. Lo show, una coproduzione internazionale i cui primi episodi saranno diretti da Francesca Comencini, ha promesso di mantenere intatta l’ambientazione western e poco altro. «Questo progetto mi ha catturata fin da subito, anche grazie a personaggi femminili estremamente forti. Django offre un nuovo e interessante punto di vista sull’idea di mascolinità nel genere western», ha spiegato la Comencini, descrivendo la serie tv, ancora priva di una data di debutto, come «Una storia universale che celebra la diversità e le minoranze».