Diablo 4: la beta annunciata alla Blizzconline? (Di giovedì 18 febbraio 2021) Blizzconline è ormai alle porte e i rumor si sprecano sui possibili annunci che avverranno durante l'evento. Il titolo di cui tutti sperano di avere più informazioni è, probabilmente, Diablo IV, di cui ancora si sa davvero poco, se non che è in lavorazione. Ci sarà un panel espressamente dedicato al futuro del franchise, e a quello i fan stanno guardando, speranzosi. Speranzosi, magari, in una beta che potrebbe (o non potrebbe) arrivare presto, ma del resto qualche debole segnale in merito è stato avvistato in casa Blizzard. La pagina di supporto del sito Blizzard ha, difatti, modificato le pagine relative alle alpha e beta dei titoli di prossima pubblicazione, giusto un paio di giorni prima dell'evento online, eliminando, nello specifico di Diablo IV, il riferimento al fatto che la ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 18 febbraio 2021)è ormai alle porte e i rumor si sprecano sui possibili annunci che avverranno durante l'evento. Il titolo di cui tutti sperano di avere più informazioni è, probabilmente,IV, di cui ancora si sa davvero poco, se non che è in lavorazione. Ci sarà un panel espressamente dedicato al futuro del franchise, e a quello i fan stanno guardando, speranzosi. Speranzosi, magari, in unache potrebbe (o non potrebbe) arrivare presto, ma del resto qualche debole segnale in merito è stato avvistato in casa Blizzard. La pagina di supporto del sito Blizzard ha, difatti, modificato le pagine relative alle alpha edei titoli di prossima pubblicazione, giusto un paio di giorni prima dell'evento online, eliminando, nello specifico diIV, il riferimento al fatto che la ...

